Das Ausstellungsprogramm So wird das Jahr 2023 im Museum Ratingen

Das neue Ausstellungsjahr beginnt am 24. Februar, Eröffnung 19 Uhr, mit einer Ausstellung der abstrakten Malerei von Jan Kolata, Jahrgang 1949. Der Schwerpunkt liegt auf den neuen, teils großformatigen Bildern des letzten Jahrzehnts, die im Erdgeschoss des Museums präsentiert werden. Kolata studierte an der Düsseldorfer Kunstakademie, wo er 1977 bei Erich Reusch seinen Abschluss machte. Später lehrte Kolata selbst in Münster und Basel, bis 2016 hatte er eine Professur für Malerei an der Technischen Universität Dortmund, zudem rege Ausstellungstätigkeit im In- und Ausland.