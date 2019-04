Ratingen West : Ausstellung: Wie Wohnen Wunder wirkt

Trio am „ interkulturellen Gemeinschaftsgarten“ (v. l.): Wiebke Siever, Dr.Alexandra König und Prof. Dr. Thomas Schleper (LVR). Foto: Blazy, Achim (abz)

RATINGEN Eine Schau im Museum erinnert an ein Stück Gründerzeit in Ratingen West. An Diskussionen, Utopien und Wettbewerb zur Stadtentwicklung.

Da wohnt man nicht einfach in Ratingen – wenn man denn hier wohnt – da wohnt man in einem „urbanen Denk- und Vorstellungsraum“, und das vor allem am Beispiel Ratingen-West. Das alles geschieht sozusagen als Geburtstagsgeschenk zum 100 Jahre währenden Bestehen des Bauhauses. Ein Jahrhundert Bauhaus im Westen ist ein Projekt des NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft und der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe.

Und die diversen Geschenke sind nicht mickerig: Es gibt einen bunten Reigen an Ausstellungen, Vorträgen und Aktivitäten. Ratingen mischt mit nun schon mit einer zweiten Präsentation mit. Sie gibt einen kleinen Einblick in die Rechtschreibung und einen großen in getürmten Beton.

INFO Führungen gibt es auch auf Wunsch Das Museum bietet auf Anfrage auch für private Gruppen individuelle Führungen an. Es gibt Veranstaltungen für Schulen und Kitas, Kunstfrühstücke, Künstlergespräche und Vorträge. Kontakt Museum Ratingen, Postanschrift: Postfach 101740, 40837 Ratingen, Adresse: Peter-Brüning-Platz 1, Eingang Grabenstraße 21, 40878 Ratingen, Telefon 02102/550-4181. E-Mail: museum@ratingen.de. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr, Montag geschlossen.

Mit Wohnblocks namens Papageienhaus und Lindwurm, mit reichlich angepflanztem Grün und mancherlei Aktivitäten kommt der Stadtteil West daher. „Hierbei werden die intensiven Diskussionen, der Wettbewerb sowie die Utopien der Entstehungszeit in einen Kontext zu parallel früher entstandenen Großprojekten der Stadtentwicklung gestellt“, heißt es im Begleittext zur Ausstellung, und: „Baugruppen, Projekte und Stadtplanungskonzepte dokumentieren in der Ausstellung mittels Planmaterialen, Fotografien, Modellen und Schriftstücken die Geschichte und aktuelle Bedeutung von Ratingen-West. Die Visionen der Weimarer Zeit als Spannungspol für die Gegenwart?“

Diese Frage wird gerade jetzt aktuell, also von der Gegenwart beantwortet und kann in der Zukunft beurteil werden. Wieder einmal geht es um viele bezahlbare Wohnungen – wie damals, als der Angerland-Vergleich den Städten Ratingen und Düsseldorf viele Quadratmeter zum lebenswerten Wohnen bescherte.

Auch, wenn es sich um 15 Etagen hohe Häuser handelte, die dieser Stadtteil erstmals in die Bergische Stadt brachte.

Musemsleiterin Dr. Alexandra König, ihre Stellvertreterin Wiebke Siever haben die Konzeption fier das Museum Ratingen gemacht, Prof. Dr. Thomas Schleper hielt als Mitglied des Lenkungskreis „100 Jahre Bauhaus im Westen“ die ideologische Hand über alles.

Und am kommenden Freitag, 12 .April, wird, für alle Interessenten unentgeltlich, um 19 Uhr die Ausstellung eröffnet.

Es gibt einen interessanten Katalog, es gibt fünf Großfotos – die alle im vergangenen Jahr aufgenommen worden sind – eine Menge von Originalplänen werden zu sehen sein. Dazu kommen tatsächlich feinsinnige Modelle und eine idyllische Gartenszene mit Sonnenblumen und naturbelassenem Gartenmobiliar auf gehäckseltem Holz.

Eins der allerschönsten Exponate aber ist eine Zusammenstellung von Dias, die im Jahr 1973 von einer Schulklasse hergestellt worden ist. Die Show läuft 17 Minuten, kann einzeln mit Kopfhörern genossen werden und zeigt quasi einen Film über eine Familie, die in einem der hohen Häuser ein neues Zuhause gefunden hat.

Man sieht Vater, Mutter Sohn und Zwillingstöchter in ihrer Wohnung, sieht die Kinder in Schule und Kindergarten, hört überaus freundliche Worte über die Heimat, die vom Unternehmen „Neue Heimat“ errichtet worden ist.