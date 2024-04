Sonderschau im Museum Abtsküche Wie das alte Rom nach Heiligenhaus importiert wird

So fragen die Ausstellungsgestalter Kohl und Kellner in einem interaktiven Vortrag am Sonntag, 28. April, 11 Uhr: Welche Bedeutung hatte das Feuer und wie hat man es vor 2000 Jahren ohne Zippo und Co. entzündet? War es nachts in den Straßen dunkel? Gab es damals auch eine Feuerwehr und wie haben die wertvollen „Spezereien“ (wie beispielsweise Weihrauch oder Myrrhe) gerochen? Diese und viele weitere Fragen werden erörtert. Es darf geschnuppert und getestet werden. Ein weiterer Vortrag widmet sich am Sonntag, 26. Mai, ebenfalls um 11 Uhr, den Fragen: Woher kommt der Begriff „Karat“? Wieso waren Siegelringe bei den Römern so wichtig? Woher kamen damals die Edelsteine und wie wurden sie bearbeitet?