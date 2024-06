Ausstellung „#Wir kreiden an“ in Heiligenhaus Ziel: „Öffentlicher Raum muss angstfrei bleiben“

Für die Ausstellung hatten Mettmanns Gleichstellungsbeauftragte Karen Brinker und ihre Kolleginnen aus den anderen Städten im Kreis Mettmann in Kooperation mit der SKFM Frauenberatung spezielle Postkarten und Poster unter dem Motto „#Wir kreiden an!“ entworfen. Frauen hatten die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen mit Catcalling aufzuschreiben und so festzuhalten. Eine Auswahl der Sprüche wurde anschließend auf Banner-Rollen gedruckt, die an wechselnden Orten im Kreis Mettmann präsentiert werden. So nu in der Sparkasse an der Hauptstraße.