Heiligenhaus Ausstellung präsentiert viel Wissenswertes über das Alter

Es sind Bilder voller Lebensfreude und Tatendrang dabei, Humorvolles und Herausforderndes. Die weniger schönen Seiten des Lebens werden nur am Rande belichtet, wie das Thema Altersarmut oder Tristesse im Seniorenheim. Bei der Ausstellung handelt es sich um die Beiträge eines Fotowettbewerbs, der von dem Ministerium vor zwölf Jahren durchgeführt wurde. „Damals hätten die Leute gelacht, heute ist es nicht unüblich, dass 90-Jährige Online-Banking machen“, so die Erfahrung von Sparkassen-Gebietsleiter Thomas Meuser. Zum Berühren gibt es in der Ausstellung einen interaktiven Bildschirm, der nicht nur ein unterhaltsames Quiz bereit hält, sondern viel Wissenswertes rund ums Altern. Über Hilfen vor Ort informiert das Demenznetzwerk. Der stellvertretende Bürgermeister Edmund Mathey begrüßt die Ausstellung, auch wenn er persönlich daran zweifelt, dass seine 92-jährige Mutter sich für Online-Banking entscheidet: „Die Menschen werden immer älter, das haben wir sehr wohl auf dem Schirm. Wie kriegen wir die Senioren in die Stadt, zu den Ärzten und zum Einkaufen? Dazu dürfen wir nicht unterschätzen, was die alten Leute an Erfahrung und Wissen haben.“