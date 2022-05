Tiere in der Mode : Luxus mit Kehrseite

Christiane Syré, wissenschaftliche Referentin, und Claudia Gottfried, Leiterin des Textilmuseums Cromford (v.l.), haben die Ausstellung „Modische Raubzüge – Von Luxus, Lust und Leid“ zusammengestellt. Dieses Kleid besteht aus Tausenden Perlhuhnfedern. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen „Wie schön“ ist häufig das Erste, was den Besuchern der Ausstellung „Modische Raubzüge“ im Textilmuseum Cromford entfährt. Das Leid der Tiere enthüllt sich erst auf den zweiten Blick.

Ein leuchtend rotes Kleid empfängt die Besucher der Ausstellung „Modische Raubzüge – Von Luxus, Lust und Leid.“ Es besteht aus Tausenden gefärbter Perlhuhnfedern – so weich, dass dem Drang, sich hineinzukuscheln, nur schwer zu widerstehen ist. Das tierische Elend hinter dem modischen Glanzstück enthüllt sich erst auf den zweiten Blick. Den lebendigen Tieren wurden häufig die Federn einfach herausgerissen, was schmerzhafte Wunden verursachte. Diese Methode ist in Europa heute weitgehend verboten. Und doch finden die Hersteller von Luxusartikeln immer neue Schlupflöcher. So werden zum Beispiel Daunen aus Ländern importiert, in denen Lebendrupf noch gängige Methode ist.

Ähnlich ist es bei Pelzen. Aller Proteste von Tierschützern zum Trotz machten, Christiane Syré und Claudia Gottfried bei der Vorbereitung der Ausstellung eine unerwartete Entdeckung: „Wir haben beobachtet, dass derzeit mehr Pelz produziert und getragen wird als je zuvor“, erklärt Museumsleiterin Claudia Gottfried. Seit rund 20 Jahren erlebe Pelz einen unaufhaltsamen Aufwärtstrend in der Modewelt. Mit – und das ist noch nett formuliert – seltsamen Auswüchsen. „Inzwischen ist Echtpelz häufig günstiger als Kunstpelz“, so Gottfried. Hersteller sind erfinderisch geworden, wenn es darum geht, die Herkunft ihrer Produkte zu verschleiern und finden trotz Washingtoner Artenschutzabkommen immer wieder Gesetzeslücken.

Info Führung durch die Sonderausstellung Führung Das Textilmuseum Cromford bietet am Donnerstag, 9. Juni, ab 19 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung „Modische Raubzüge“ an. Die Führung dauert eineinhalb Stunden. Anmeldung Eine Anmeldung ist unter Telefon 02234/9921555 oder online möglich. shop.industriemuseum.lvr.de

Die Ausstellung zeichnet auf drei Etagen über 250 Jahre die Verwendung tierischer Produkte in der Mode nach. Unter den rund 250 Exponaten finden sich schöne wie erschreckende Kuriositäten: Taschen und Schuhe aus Schlangenleder, Fächer aus Federn, Schmuck aus Korallen, Spazierstöcke aus Knochen. Für ihre Herstellung wurden Tiere in aller Welt gejagt, getötet, ausgerottet, ihre Häute, Panzer, Zähne zu lukrativer Handelsware für Kleidung und Mode. Sie erfüllten Frauen und Männern den Wunsch nach Luxus und versprachen einer ganzen Industrie gute Geschäfte. Doch kein Tier gibt freiwillig sein Fell, seine Federn oder sein Gehäuse her. Der Tod der Tiere ist die Kehrseite dieses Luxuskonsums.

Pelze gelten seit Jahrhunderten als modisches Accessoire. Geschätzt 90 Millionen Tiere müssen jährlich für Pelzmode ihr Leben lassen. Foto: LVR-Museum

Am Donnerstag, 9. Juni, können Besucher in den Abendstunden die Ausstellung unter fachkundiger Leitung entdecken. Auf grausame Details verzichteten die Organisatorinnen. So kann die Schau auch für Familien mit Kindern zu einem Erlebnis werden.