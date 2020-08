Finissage : Ausstellung erinnert an Euthanasie-Opfer

Ratingen Rund 2500 Menschen aus Schlesien wurden zwischen den Jahren 1940 und 1945 vom Nazi-Regime ermordet. 21 Schautafeln zeigen die mörderischen Auswirkungen der NS-Gesundheitspolitik.

Seit dem 17. Mai erinnert das Oberschlesische Landesmuseum mit der Wanderausstellung „Vergessene Opfer der NS-Euthanasie“ an die Ermordung schlesischer Anstaltspatienten in der Zeit von 1940 bis 1945, die von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten/Gedenkstätte Pirna Sonnenstein 2018 erarbeitet wurde. Die Wanderausstellung zeigt auf 21 Tafeln die mörderischen Auswirkungen der NS-Gesundheitspolitik in Schlesien.

Da coronabedingt die ursprünglich geplante Ausstellungseröffnung nicht stattfinden konnte, gibt es nun zum Abschluss am Sonntag, 30. August, ab 15.30 Uhr, eine Finissage. Hagen Markwardt, Wissenschaftlicher Referent der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein, wird an diesem Tag mit einem Vortrag in die Ausstellungsthematik einführen und bei einer anschließenden Führung die Ausstellung im Haus Oberschlesien, Bahnhofstraße 71, in Hösel vorstellen.