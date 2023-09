Kunst in Ratingen Ausstellung im Museum Ratingen zeigt Werke von Carol Pilars de Pilar

Carol Pilars de Pilar wurde 1961 in Bad Godesberg geboren. In Florenz absolvierte sie in den beginnenden 80er Jahren eine dreijährige Restaurierungsausbildung für Gemälde der Renaissance. Praktische Kenntnisse als Restauratorin erwarb sie anschließend im Restaurierungszentrum des staatlichen Kunstmuseums in Düsseldorf; es folgte ein Volontariat im städtischen Museum Lenbachhaus in München.