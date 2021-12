Aktion in Heiligenhaus : Die Sternsinger sind auf dem Weg

Viele Bürger, vor allem ältere, sehnen sich nach einem Besuch der Sternsinger. Foto: Fries, Stefan (frs)

HEILIGENHAUS Mit der traditionellen Aussendungsfeier begann die Sternsingeraktion in der Stadt. Die Gruppen haben 15.000 Segenstüten im Gepäck und hoffen wieder auf eine Rekord-Spendensumme – trotz coronabedingter Einschränkungen.

Von Henry Kreilmann

Zum Zeitpunkt des Planungsstarts habe es angesichts der Inzidenzzahlen noch gut ausgesehen, „aber wie wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, stellt uns Corona leider auch in diesem Winter vor erneute Herausforderungen“. Das Organisationsteam der Sternsinger-Aktion muss auch in diesem Jahr wieder flexibel sein.

An der traditionellen Aktion zum Jahreswechsel halten die Heiligenhauser Katholiken aber auch in Krisenzeiten fest, auch in diesem Jahr heißt es wieder „Sternsinger – sicher! Aber anders“. „Gerne möchten wir aber – soweit dies nach den gesetzlichen und örtlichen Regeln möglich ist – ein Stück weit wieder zum Bisherigen zurückzukehren. Nach dem Motto ‚von Kindern für Kinder‘“, schreibt Organisatorin Alexandra Kneip.

INFO Spenden kommen Kindern zugute Das Kindermissionswerk hat die Sternsingeraktion diesmal unter das Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ gestellt. Es macht aufmerksam auf die schlechte Gesundheitsversorgung von Kindern auf dem afrikanischen Kontinent. Dorthin geht ein Teil der Heiligenhauser Spenden.

„Wir wissen, wie sehr sich die Heilgenhauser Bürger, Familien, ältere Menschen und all jene, die nur ganz selten Besuch bekommen, nach dem persönlichen Besuch der Sternsinger sehnen“, sagt sie und blickt auf eine stolze Bilanz: Die Heiligenhauser Sternsinger konnten im vergangenen Jahr über 40.000 Euro zusammen tragen.

Sternsingen mit Mund-Nasen-Schutz, einer Sternlänge Abstand, kontaktloser Segens- und Spendenübergabe – das könnte nach dem jetzigen Stand funktionieren, wenn das Sternsingen draußen stattfindet, hofft das Team. Aber an eine Alternative wird auch gedacht: „Falls das Singen nicht möglich sein sollte, dann mit Liedern über das Smartphone beziehungsweise einer Bluetooth-Box.“ Verteilt werden auch in diesem Jahr die Segenstüten.

Von denen wurden im vergangenen Jahr gut 10.000 Stück verteilt; „zu wenig“, wie das Organisationsteam feststellen musste, und so werden in diesem Jahr 15.000 Segenstüten gepackt und verteilt. Hilfe gibt’s dafür von örtlichen Kindergärten und Schulen. In den Tütchen ist dabei alles Wichtige, was es zum Spenden braucht. Auch in diesem Jahr wird dafür die ganze Gemeinde wieder mit anpacken.

Die ersten Treffen zur Vorbereitung der Aktion haben am 27. Oktober und am 22. November stattgefunden. Die schriftlichen Anfragen an die Kinder aus der Sternsingeraktion bis 2019 zur Teilnahme an der Sternsingeraktion wurden im November verschickt. Leider musste auch in diesem Jahr bereits das ebenso traditionelle und beliebte Kronenbasteln im Gemeindezentrum entfallen.

Hierbei kommen die zahlreichen Aktiven eigentlich bereits vor der Aktion zusammen und basteln gemeinsam das, was sie als Sternsinger von weitem schon sichtbar macht. Nach aktuellen Planungen müssen so auch die sicher ebenso beliebten Sterinsinger-Aktionen im städtischen Alltag entfallen, allen voran das Singen der Kinder in den Einkaufszentren.

Vor der Pandemie hatte sich zuletzt auch ein Erwachsenensternsingen etabliert, bei dem Erwachsene durch die Gastronomieszene der Stadt gezogen sind und ebenfalls Spenden gesammelt haben.