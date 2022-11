Ratinger Orgelwelten : Orgelwelten beschließen die Saison mit einem Gast aus Rom

Giampaolo Di Rosa beendet die Ratinger Orgelwelten mit dem Alphabet der Hoffnung. Foto: Ratinger Orgelwelten

Ratingen Giampaolo Di Rosa spielt das Abschlusskonzert der diesjährigen Ratinger Orgelwelten. Der Musiker ist an den Clavieren in der ganzen Welt zu Hause.

() Die Ratinger Orgelwelten beschließen ihre 25. Saison mit einem Gast aus Rom: Giampaolo Di Rosa ist ein vertrauter Gast an den Clavieren der Seifert-Orgel. Er war „artist in residence“ im Jahr 2010, komponierte eine „Pfíngstmesse“ für das Ratinger Orgelbuch im Jahr 2011, gab Klavierabende im Kantorenhaus und pendelte auf Sweelincks Spuren in Homberg zwischen den beiden „Wiesnasen“-Kirchen bei einem Wandelkonzert. Giampaolo Di Rosa studierte bei Günther Kaunzinger in Würzburg und Jean Guillou in Paris, ist Titularorganist der portugiesischen Nationalkirche S. Antonio in Rom und konzertiert regelmäßig in Europa, Asien, Lateinamerika und den USA.

Das Motto des „Alphabets der Hoffnung“ greift er in seinem Programm auf und buchstabiert die starke Botschaft der Hoffnung in der Musik von Bach über Franck, Mozart und Scarlatti. Bachs Musik mit Ewigkeitscharakter bildet mit der Chromatischen Fantasie und Fuge und dem vor Preußenkönig Friedrich den Großen über sein Thema improvisiertes Ricercare a 6 den starken Hoffnungs-Rahmen. Seine Berufung als Pianist und Cembalist lässt Giampaolo Di Rosa in fünf ausgewählten Sonaten seines Landsmannes Domenico Scarlatti spüren.

Auch der Buchstabe A ist vertreten mit Allegri, dessen himmlisches „Miserere“ in der Sixtinischen Kapelle Jahr um Jahr Menschen aus aller Herren Länder nach Rom lockte. Es gab keine Veröffentlichung des streng gehüteten Vatikan-Geheimnisses bis Mozart kam und es nach einem Besuch in der Sixtina aus dem Kopf aufschrieb. Dieses Ereignis bewog Franz Liszt zur Komposition seiner „Evocation à la Chapelle Sixtine“, einem Klanggemälde der Hoffnung, das Allergris „Miserere“ mit dem „Ave verum“ aus Mozarts Feder kombiniert.

César Franck, dem Belgier, der in Paris zum ersten Komponisten des neuerschaffenen symphonischen Orgeltyps von Aristide Cavaillé-Coll avancierte, widmet sich Giampaolo Di Rosa mit seinem eindrucksvoll-innigen Prière zum 200. Geburtstag des Komponisten im Dezember.

Das Konzert beginnt am Freitag, 11. November, um 20 Uhr in St. Peter und Paul. Einlass ist ab 19.30 Uhr am Hauptportal. Der Eintritt ist frei – Spenden werden erbeten!