Während der Corona-Pause : Auslieferung des Schulmittagessens

Laut der Bundestagsabgeordneten Kerstin Griese ist dieses Angebot auch in Ratingen möglich.

Griese weist darauf hin, dass in anderen Städten solch ein fahrbarer Mittagstisch schon angelaufen sei. „Die Kosten für das Mittagessen können weiterhin aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes bezahlt werden, auch wenn das Mittagessen nicht gemeinschaftlich in der Schule stattfindet.“ Das habe das Bundessozialministerium in einem Schreiben an alle Städte klargestellt. „Wenn die Auslieferung der Schulessen auch bei uns ermöglich wird, wäre das eine Entlastung für viele Familien und eine Unterstützung der Kinder“, so Griese.