Ausgrabungen in Ratingen : Suche nach mittelalterlichen Stadt-Resten

Ausgrabungen in Ratingen

Ausgrabungsleiter Gian-Luigi Renzi zeigt die Holzfunde am ehemaligen Stadtgraben. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Bevor an der Wallstraße der Mehrgenerationenpark mit darunterliegender Tiefgarage entsteht, sind erst einmal die Archäologen an der Reihe. Sie suchen nach möglichen Überresten der Stadtmauer und bergen Scherben.

Je älter, desto interessanter, jedenfalls für Archäologen. Ausgrabungsleiter Dr. Gian-Luigi Renzi und der Leiter des städtischen Amts für Denkmalschutz und Denkmalpflege, Dr. Jan Richarz, hoffen, dass die Hölzer, die bei den Grabungen an der Wallstraße offen gelegt wurden, aus dem Mittelalter stammen. „Eine Probe davon haben wir ins Labor gegeben“, sagt Richarz. Jetzt heißt es: Warten, bis das Ergebnis vorliegt. Das jedoch wird bis auf das Jahr genau Aufschluss über das Alter der Holzfunde geben.

Seit Ende Februar wird zwischen Wallstraße und dem dahinter liegenden Spielplatz am Beamtengässchen gegraben. Und das nicht nur mit der Schaufel, sondern auch mit einem Bagger. Bevor dort der Mehrgenerationenpark und eine darunter liegende Tiefgarage entsteht, wird das Gelände auf mögliche weitere Überreste der Stadtmauer und von sogenannten Gauklerplätzen hin untersucht. Zu letzteren gibt es Hinweise in Dokumenten, aber keine Karten mit genauen Standorten, wie Richarz erklärt. Und wie diese Plätze aussehen könnten, ist auch ungewiss, möglicherweise sind es nur verdichtete Stellen.

Für alle Fragen rund um Bodendenkmäler und Archäologie berät und unterstützt das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland mit Sitz in Bonn und der für Ratingen zuständigen Außenstelle in Overath.

Interessant sind für Archäologen auch immer wieder Scherben, die im Boden gefunden und dann auf ihr Alter hin untersucht werden. Die Mauerreste, die in der oberen Erdschicht nahe der Straße freigelegt wurden, sind für Archäologen dagegen uninteressant. „Die sind von den abgerissenen Häusern und stammen aus dem 19. Jahrhundert“, sagt Richarz.

Grabungen wie die an der Wallstraße gehören in Ratingen als mittelalterlicher Stadt zur Pflichtaufgabe, wie Richarz sagt. Doch die Größe des Grabungsfeldes ist in der Innenstadt eher selten. Der Bereich ist mit einem Gitterzaun abgesperrt, eher zur Sicherheit der Menschen als zur Sicherung der Grabungsstelle. Denn materielle Schätze werden dort kaum geborgen werden.