Aktion für Kinder : Kulturrucksack: Freie Plätze für nächsten Tagesausflug

Ratingen Es geht ins Museum Lehmbruck nach Duisburg. Außerdem ist der Besuch des „Lifesaver-Brunnens“ in der Innenstadt geplant. Zum Abschluss geht's in ein Café.

Die Ausflügler treffen sich um 11 Uhr am S-Bahnhof Ratingen Ost. Das Duisburger Museum besitzt neben zahlreichen Werken des Bildhauers Wilhelm Lehmbruck (1881-1919) eine umfangreiche Sammlung internationaler Skulptur der Moderne sowie Plastiken und Malerei des deutschen Expressionismus. Gemeinsam mit der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West lädt das Museum an dem Sonntag zu einem abwechslungsreichen Programm mit Führungen, Workshops, Musik und Performances ein. Mit einem Abstecher zum „Lifesaver-Brunnen“ der Bildhauerin Niki de Saint Phalle sowie der Einkehr in ein Café endet der Ausflug in die Mercator-Stadt. Anmeldungen nimmt Michael Baaske vom Jugendamt per E-Mail unter info@spielmobilfelix.de entgegen. Im Museum gelten für Teilnehmende ab dem 12. Lebensjahr die 2G-Regeln. Das Programm „Kulturrucksack NRW“ wird gefördert durch das nordrhein-westfälische Ministerium für Kultur und das Ministerium für Familie.