Arbeiten in Ratingen : Krankenhaus bildet nach 18 Jahren wieder in der Verwaltung aus

Ratingen Der 18-jährige Lukas Goczoll beginnt heute seine Ausbildung zum Verwaltungskaufmann im St. Marien-Krankenhaus. Damit hat eine Ausbildungspause von 18 Jahren für diesen Beruf ein Ende.

„Wir freuen uns sehr, heute mit Herrn Goczoll in seine Ausbildung zu starten“, sagt Personalleiter Stefan Wienands. „Wir wachsen stetig weiter, und so wird auch die GmbH immer komplexer. Da ist Unterstützung in der Verwaltung dringend nötig.“

„Herr Goczoll wird einen umfassenden Einblick in alle Bereiche des Verwaltungswesens einer komplexen Gesundheitsgesellschaft bekommen“, sagt Alexander Hammer, stellvertretender Geschäftsführer. „Dazu gehören bei uns natürlich auch Hospitationen in den Pflegediensten im Krankenhaus und den Seniorenheimen.“

Das St. Marien-Krankenhaus bietet in katholischer Trägerschaft neben der Grund- und Regelversorgung im Krankenhaus mit rund 200 Betten auch umfangreiche stationäre Angebote für ältere Menschen im St. Marien-Seniorenheim und im Seniorenzentrum Marienhof an. Als regionales Gesundheitsunternehmen verfolgt das Krankenhaus das Ziel, die Versorgung der Menschen in der Stadt Ratingen und den angrenzenden Regionen optimal zu gewährleisten. Mit mehr als 600 Mitarbeitern gehört sie zu den größten Arbeitgebern in der Region.