Arbeiten im Kreis Mettmann : Polizei nimmt bis 8. Oktober Bewerbungen an

Polizei nimmt bis 8. Oktober Bewerbungen an

Kreis Mettmann Noch bis zum 8. Oktober können sich interessierte Bewerber mit Abitur und voller Fachhochschulreife für ein duales Studium bei der Polizei bewerben. Landesweit stehen 2600 Studienplätze zur Verfügung.

Diese Möglichkeit steht auch allen zur Verfügung, die eine mindestens zweijährige Berufsausbildung mit anschließender dreijähriger Berufstätigkeit vorweisen können. Die heiße Phase bis zum Bewerbungsschluss läuft also!

Ein weiterer Weg zur Polizei führt ganz neu über die Fachoberschule Polizei, die von Bewerbern mit mittlerem Schulabschluss besucht werden kann. Im Anschluss ist der Platz für ein duales Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW garantiert. Auch für die Fachoberschule Polizei endet die Bewerbungsfrist am 8. Oktober.

Um einen der landesweit 2.660 Studienplätze für den möglichen Studienbeginn am 1. September 2022 zu bekommen, müssen sich die Interessenten bis zum Bewerbungsschluss am 8. Oktober online im Internet bewerben. Dort sind alle wichtigen Informationen zum Ablauf des Bewerbungsverfahrens sowie rund um das Studium und die Ausbildung an der Fachoberschule zu finden.