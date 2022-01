Für die Schlüsselregion Heiligenhaus : Unternehmen stellen Ausbildungsplätze vor

Heiligenhaus Bei der Börse im Berufskolleg Niederberg in Velbert können sich Jugendliche am Samstag, 5. Februar, informieren. Neben Betrieben sind auch zwei Hochschulen dabei.

(RP) Im Sommer ist die Schulzeit vorbei – und womit geht es dann weiter? Ausbildung oder Duales Studium? In einem kaufmännischen oder technischen Beruf? Auf der Ausbildungsbörse der Schlüsselregion am Samstag, 5. Februar, im Berufskolleg Niederberg in Velbert werden von 10 bis 13 Uhr die wichtigsten Fragen rund um den Berufseinstieg beantwortet. Dabei gilt 3G und FFP2-Maskenpflicht.