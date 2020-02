Ausbildungsbörse : Reichlich Ideen für den Start in den Job

Marc Hagen macht seine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik viel Spaß. Foto: RP/Schlüsselregion/Achim Blazy

Heiligenhaus Firmen der Schlüsselregion informieren am 14. Februar im Berufskolleg Niederberg über Ausbildungschancen.

(RP/köh) Die Schule ist im Sommer vorbei, aber es ist noch kein Ausbildungsplatz in Sicht? Dann ist die Ausbildungsbörse der Schlüsselregion genau die richtige Anlaufstelle. Jugendliche, die noch in diesem Jahr mit einer Ausbildung anfangen wollen, können sich am Freitag, 14. Februar, 15 bis 17 Uhr, bei Firmen aus Velbert und Heiligenhaus im Berufskolleg Niederberg an der Langenberger Straße 120 über offene Ausbildungsstellen informieren.

Wer informiert die jungen Leute? Personalverantwortliche und Azubis aus den Unternehmen stehen den Jugendlichen Rede und Antwort, um offene Fragen rund um das Thema Ausbildung in entspannter Atmosphäre zu beantworten. Gerne nehmen Personaler Bewerbungsunterlagen mit den aktuellen Halbjahreszeugnissen entgegen. Auch Alternativen zur klassischen Ausbildung werden bei der Ausbildungsbörse vorgestellt: Wer ein Duales Studium anstrebt, kann sich bei den Firmen und am Stand der FOM über verschiedene Studienplätze informieren. Ebenfalls sind Firmen vertreten, bei denen sich ab Sommer 2020 Ausbildung und Fachhochschulreife verbinden lassen. Dabei handelt es sich um ein neues Modell, das die Schlüsselregion gemeinsam mit dem Berufskolleg Niederberg einführt. „Die Jugendlichen erhalten in drei Jahren eine spannende Doppelqualifikation aus höherem Bildungsabschluss und praktischer betrieblicher Ausbildung“, erklärt Schlüsselregion-Geschäftsführer Dr. Thorsten Enge die Vorteile des Modells.

INFO Diese Unternehmen machen mit Auf der Ausbildungsbörse der Schlüsselregion am 14. Februar von 15 bis 17 Uhr im Berufskolleg Niederberg präsentieren sich die Unternehmen AAC, CES, Dörrenhaus, FOM, FUHR, MECU, miguss, Mühlhause, R+M de Witt, SAG, Stadtwerke Velbert, Vitz Federn und Woelm.

Schon jetzt liefert ausbildung-schluesselregion.de alle Ausbildungsstellen, Informationen über ausstellenden Firmen und Berufsbilder. Ein Beispiel: Marc Hagen macht zurzeit eine Ausbildung bei der Schulte Schlagbaum AG (SAG) zur Fachkraft für Lagerlogistik. Er ist im ersten Lehrjahr und berichtet in einem Interview über typische Aufgaben in seinem Ausbildungsberuf.

Wie sieht sein Arbeitsalltag aus? „Nach der Begrüßung der Kollegen beginne ich mit dem Kommissionieren der Ware. Das heißt, ich bekomme eine Liste mit Artikeln, die ein Kunde bestellt hat und suche sie im Lager zusammen.

Die Artikel, die ich aus dem Lagerplatz entnommen habe, muss ich mit dem Scanner einscannen, damit wir wissen, welche Anzahl an Artikeln wir noch auf Lager haben. Danach mache ich die Ware versandfertig. Außerdem lagere ich die Waren ein, die bei SAG produziert werden. An zwei Tagen in der Woche bin ich auch in der Berufsschule und nicht im Betrieb.“

Welche Fähigkeiten sollte man für die Ausbildung mitbringen?

„Man sollte körperlich fit und belastbar sein, weil man viel stehen, laufen und manchmal auch heben muss.

Es gibt aber eine Menge Technik zur Entlastung, ich muss also keine schwere körperliche Arbeit machen. Außerdem sollte man teamfähig sein. Als Fachkraft für Lagerlogistik muss ich auch mal am Computer arbeiten, deswegen ist es gut, wenn man auch dafür ein Grundverständnis mitbringt.“