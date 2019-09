Kreis Mettmann : Schlüsselregion wirbt für Ausbildung

Heiligenhaus Für das Jahr 2020 sind noch über 100 freie Stellen zu haben. Im Forum Niederberg gibt es Infos für alle Interessenten.

(RP/köh) 23 Firmen und drei Hochschulen informieren am samstag, 23. September, auf der Ausbildungsbörse der Schlüsselregion über freie Ausbildungsplätze in gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen und über duale Studiengänge. Die Veranstaltung findet von 10 bis 13 Uhr im Forum Niederberg statt. Jeder Interessierte ist eingeladen. Auch Eltern können gerne mitkommen.

Bei insgesamt über 100 freien Ausbildungsstellen in der Schlüsselregion für 2020 ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Für Hilfe sorgt die Ausbildungsbörse, denn dort können alle erdenklichen Fragen gestellt werden: nach verfügbaren Ausbildungsberufen, den Voraussetzungen für den angestrebten Beruf, oder den Möglichkeiten, Ausbildung und Studium zu kombinieren.

Teilnehmer Auf der Ausbildungsbörse am 21. September von 10 bis 13 Uhr im Forum Niederberg präsentieren sich die Unternehmen ASK Chemicals, Battefeld, Beyer & Müller, Brose, CES, Dörrenhaus, Emka, EVB Technik, FHDW, FOM, Fuhr, GLW, Hochschule Bochum, Huf, IMS, KFV, Lüttgens, Mühlhause, R+M de Wit, SAG, Stadtwerke Velbert, Stero, Vitz Federn, Wieland, Wilka, Witte und Woelm.

So ist es nicht verwunderlich, dass sie schon Bewerber eingestellt hat, die sie während der Ausbildungsbörse kennengelernt hat. Sie hat auch einige Tipps für die Jugendlichen: „Natürlich ist es toll, wenn sie sich schon im Vorfeld über unsere Ausbildungsberufe informiert haben und sich ganz konkret für ihren Wunschberuf interessieren. Man kann auf einzelne Ausprägungen des Berufs eingehen, wenn gezielte Fragen gestellt werden. Gerne können auch Bewerbungen direkt am Stand abgegeben werden. Es ist aber genauso in Ordnung, wenn die Jugendlichen sich bei uns informieren möchten, um sich zu orientieren. Die Hauptsache ist, dass sie sich vorher Gedanken gemacht haben“, erläutert Baier. Für sie ist besonders eines wichtig: „Die Jugendlichen sollten den Mut haben, uns anzusprechen, Fragen zu stellen, sich zu präsentieren – so kann man nachhaltig einen guten Eindruck hinterlassen.“