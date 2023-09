Ausbildung und Duales Studium in Velbert und Heiligenhaus Ausbildungsbörse der Schlüsselregion lockt viele Besucher an

Alle Fragen rund um Bewerbungsprozess, Berufseinstieg sowie Inhalte in der Ausbildung und im Studium konnten Jugendliche bei der Ausbildungsbörse der Schlüsselregion am 23. September den anwesenden 36 Unternehmen und vier Hochschulen stellen. Die Schlüsselregion ist das industrielle Netzwerk der Region Velbert/ Heiligenhaus. Zweimal im Jahr veranstaltet der Verein die Ausbildungsbörse; so auch am vergangen Samstag, als sich in Velbert wieder zahlreiche Aussteller den jungen Besuchern präsentierten und über die Ausbildungsstellen und Dualen Studienplätze informierten, die sie zum Start im Sommer 2024 zu vergeben haben.