Ausbildungschancen in der Schlüsselregion Firmen und Hochschulen werben um Nachwuchs

Möglichkeiten für jeden Schulabschluss: Betriebe und Hochschulen in der Schlüsselregion bieten auch Plätze für das Duale Studium an. Dabei lernt man die Theorie an einer Hochschule und sammelt Praxiserfahrung in einer Firma. Ein Duales Studium ist für alle geeignet, die von Beginn an Praxiserfahrung mit einer wissenschaftlichen Ausbildung verbinden möchten. Dank der Kooperation zwischen Hochschulen und Firmen aus der Schlüsselregion gibt es viele Studiengänge zur Auswahl und am Ende hat man einen Hochschulabschluss in der Tasche.