Kurs in der Volkshochschule Ausbildung zum Stadterklärer für Ratingen

In Kooperation mit dem städtischen Amt für Kultur und Tourismus bietet die Ratinger Volkshochschule in ihrem neuen Programm einen Kurs mit der Ausbildung zum Stadterklärer an. An vier Samstagen von September bis November können Interessierte die entsprechende Qualifikation erhalten. Das Kulturamt möchte – auch mit Blick auf das 750-jährige Stadtjubiläum – das bisherige Angebot an Stadtrundgängen ausbauen.