Ratingen : Neue Azubis starten bei Sparkasse HRV

14 junge Menschen beginnen nun ihre Ausbildung bei der Sparkasse HRV. Foto: RP/HRV

Ratingen Die zukünftigen Bankkaufleute lernen während der Ausbildung aber auch andere Bereiche der Sparkasse kennen, zum Beispiel die Baufinanzierung und das Vermögenscenter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Auf dem Gruppenfoto wirken sie fast wie eine Schulklasse: Immerhin 14 junge Menschen sind mit ihrer Ausbildungsleiterin auf dem Bild zu sehen. Die Schule haben sie allerdings schon hinter sich. Jetzt beginnt für die acht jungen Frauen und sechs jungen Männer die Ausbildung bei der Sparkasse HRV. Elf von ihnen absolvieren die „klassische“ Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann, drei haben sich für das Duale Studium entschieden.

Damit setzt die Sparkasse auch im Coronajahr nach eigenen Angaben ein Zeichen für die Nachwuchsförderung. In den kommenden zweieinhalb Jahren wird der Schwerpunkt für die Auszubildenden auf der Kundenberatung in der Filiale liegen. Die zukünftigen Bankkaufleute lernen während der Ausbildung aber auch andere Bereiche der Sparkasse kennen, zum Beispiel die Baufinanzierung und das Vermögenscenter. Alle Neuen haben bereits an ihrem ersten Tag ein Tablet bekommen – dies ist seit einigen Jahren fester Bestandteil der Ausbildung. Der dazugehörige Workshop wird in diesem Jahr allerdings digital als Webinar stattfinden.

In ihrer ersten Woche erhielten die 14 Neulinge viele Informationen über die Sparkasse allgemein und den Ablauf ihrer Ausbildung. Diese richtet sich übrigens nach einer neuen Ausbildungsordnung, die zum 1. August 2020 in Kraft getreten ist. Gegenüber der Vorgängerversion wird in der neuen Ausbildungsordnung noch mehr Wert auf die Kundenorientierung gelegt; außerdem spielt die Digitalisierung eine große Rolle.

Die dual Studierenden wechseln während der dreijährigen Ausbildungszeit quartalsweise zwischen Praxisphasen in der Sparkasse und Theoriephasen an der Fachhochschule der Wirtschaft in Mettmann.