Infoveranstaltung im BiZ : Ausbildung bei der Bundespolizei bietet viele Möglichkeiten

Beamte der Bundespolizei führen an einem Gate am Flughafen eine Einreisekontrolle durch. Foto: dpa/Boris Roessler

Im Berufsinformationszentrum Mettmann informiert die Behörde über Berufschancen. Die Beamten sichern Grenzen, und auch die GSG 9 gehört dazu.

(RP) Simon Raila, Einstellungsberater der Bundespolizei berät am Dienstag, 3. Dezember im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Mettmann an der Marie-Curie-Straße 1-5 über die Ausbildung und Berufsmöglichkeiten bei der Bundespolizei (ehemaliger Bundesgrenzschutz).

Die Bundespolizei sichert die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Neben der Grenzkontrolle kümmert sich die Bundespolizei auch um die Sicherheit auf Flughäfen und Bahnhöfen, die bekannte Spezialeinheit „GSG 9“ gehört ebenso zur Bundespolizei wie ein Flugdienst zur Beförderung von Staatsgästen.

Wer sich über Aufgaben, Ausbildung und Berufsmöglichkeiten bei der Bundespolizei informieren möchte, kann am Dienstag, 3. Dezember, ohne Anmeldung zum Vortrag um 14 Uhr ins BiZ der Agentur für Arbeit Mettmann an der Marie-Curie-Straße 1-5 in Mettmann, kommen. Nach dem Vortrag können Interessierte auch persönlich mit Simon Raila sprechen.