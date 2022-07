Landstraße zwischen Metzkausen und Homberg : Stillstand auf der L 156 und neues Theater um L 239

Mettmann/Ratingen Die L 156 zwischen Metzkausen und Homberg sollte längst ausgebaut und saniert sein. Bislang ist noch nichts passiert.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein plant zwischen Mettmann und Homberg den Bau eines Geh- und Radweges entlang der Landstraße 156 bis zu dem Punkt, an dem die L 156 auf die L 422 an der Brachter Straße in Homberg trifft. So verkündete es Straßen.NRW im November 2017. Passiert ist seither – nichts.