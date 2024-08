Kita-Gelder vom Land Aus Ratingen flossen 300.000 Euro zurück

Im vergangenen Jahr leitete das Land 80 Millionen Euro an Bundesmitteln an die Jugendämter für längere Öffnungszeiten oder weniger Schließtage weiter. In den Kreis Mettmann und dessen Kommunen flossen insgesamt mehr als 2,1 Millionen Euro. Doch nicht alle Mittel wurden eingesetzt. Insgesamt gingen 1,2 Millionen Euro an das Land zurück. Aus Erkrath 178.400 Euro, Hilden 224.000 Euro, Mettmann 86.400 Euro, Ratingen 300.000 Euro, Velbert 379.200 Euro und Wülfrath 85.600 Euro. Lediglich aus Haan, Heiligenhaus, Langenfeld und Monheim flossen keine Mittel zurück.