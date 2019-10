Ratingen : Aus dem Adjutanten wird der Prinz

Am 16. November gibt es die Proklamation der Tollitäten in der Stadthalle.

(RP) Wenn am 16. November pünktlich um 19 Uhr die Prinzenpaar-Proklamation in der Stadthalle startet, dann wird der langjährige Adjudant des Karnevalsprinzen endlich selbst zum amtierenden Prinzen Karneval von Ratingen. Der Bürgermeister Klaus Pesch wird die bürgerlichen Bernd Conrad und Claudia Clemens zum Prinzenpaar Bernd I. und Claudia II. küren und ihnen die Insignien der Stadt Ratingen übergeben.

Für eine Tanzeinlage der Spitzenklasse sorgt gleich zu Beginn das Tanzcorps „Fidele Sandhasen“. Diese Formation wurde insgesamt dreimal Deutscher Meister im Karnevalistischen Tanzsport des „Bundes Deutscher Karneval (BDK)“. Gleich im Anschluss wird John Doyle die Lachmuskeln der Gäste strapazieren. Der 1963 in New Jerseygeborene Comedy-Star ist bekannt aus verschiedenen Shows im deutschen Fernsehen sowie auf großen Bühnen in ganz Deutschland unterwegs.

Die Domstürmer werden dann den ersten musikalischen Teil des Bühnenprogramms an diesem Abend präsentieren. Die Band bezeichnet sich selbst als laut und wild, leise und nachdenklich, und zwischendurch schön „naturbeklopp“. Zu Bernd Stelter muss man nicht viele Worte verlieren. Seit über 30 Jahren ist er nun schon im Karneval aktiv und schafft es immer wieder, die Stimmung in den Sälen auf den Siedepunkt der Stimmung zu bringen. Ganz so lange ist Thorsten Bär noch nicht dabei. 2017 schaffte der Norddeutsche den Sprung in den Kölner Karneval. 2018 gewinnt er sogleich den begehrten Comedy- Preis „RTL Comedy Grand Prix“.