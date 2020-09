Von Ratingen nach Moers : Auf den Spuren von Hanns Dieter Hüsch

Ratingen Das Lindenberg-Hüsch-Tragödchen feiert am Donnerstag, 1. Oktober, mit seiner Hommage an den Niederrheiner Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch einjähriges Bestehen. Gespielt wird im Jugendzentrum Lux.

(RP) Der Fundus der neu in der Edition Dia erschienenen achtbändigen Hüsch-Gesamtausgabe ist schier unerschöpflich, sodass sich jedes Hüsch-Tragödchen vom vorherigen unterscheidet.

Mit über 53 Jahren auf deutschsprachigen Kabarettbühnen und 70 eigenen Programmen galt er als einer der produktivsten sowie erfolgreichsten Vertreter des literarischen Kabaretts im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Daneben war seine Stimme im deutschen Fernsehen der 70er und 80er Jahre allgegenwärtig. Er synchronisierte bis zu fünf Stimmen in über 400 Stan Laurel und Oliver Hardy (Dick und Doof)-Filmen. Auch den kleinen Strolchen lieh er seine Stimme, anders gesagt, kein Fernsehsonntagnachmittag ohne Hanns Dieter Hüsch.

Ab 20 Uhr entführt die Tragödchen-Bühne im Jugendzentrum Lux (Turmstraße 5) das Publikum ins Konzert der Kurkapelle, wir besuchen mit Hüsch ein Mehrzweckkulturzentrum und ein Klavierkonzert, und weil es so schön war doch noch einmal Humbug an der Spritze, wo der Fettfleck auf der Burgmauer den historisch Interessierten Humbuger an das Schmalzbrot des Hugo von Espenlaub, der es dort vor den Raubrittern versteckt hielt, erinnert.