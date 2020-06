Neues Angebot : Auftanken bei der Sparkasse

In den Hauptfilialen Ratingen und Velbert sind jetzt E-Ladesäulen in Betrieb.

(RP) Elektromobilität ermöglicht eine CO 2 -freie Fortbewegung und könnte somit zu einer Verbesserung der Luftqualität beitragen. Im Straßenverkehr bilden elektronisch betriebene Fahrzeuge allerdings (noch) eine kleine Minderheit. Eine Voraussetzung dafür, dass der Anteil an E-Fahrzeugen wächst, ist ein Ausbau der Infrastruktur.

Die Sparkasse Hilden Ratingen Velbert möchte in ihrem Geschäftsgebiet zu dieser Entwicklung beitragen. Sie hat deshalb an ihren Hauptfilialen in Ratingen und Velbert je zwei Ladesäulen installieren lassen, die jetzt in Betrieb genommen worden sind.