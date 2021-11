Ratingen : Nina Bauer verlässt die RMG

Ratingen Stadtmarketing: An der Spitze wird es einen Wechsel geben.

Noch am vergangenen Freitag hatte Bauer viel Lob für den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz bekommen, der trotz widriger Rahmenbedingungen wegen der Corona-Pandemie gut organisiert ist. Insgesamt erhielt die RMG eine positive Resonanz auf das Konzept, das weihnachtliche Angebot in der Stadt zu entzerren. Bauer startete bei der RMG im Jahr 2012. Die GmbH ist aus der politischen Entscheidung heraus entstanden, das Stadtmarketing neu aufzustellen. Denn immer wieder gab es Konflikte zwischen dem innerstädtischen Werbering City-Kauf und den Aktivitäten der Stadt. Es waren strategische Reibereien, die für die Entwicklung der Innenstadt und gezielte Maßnahmen nicht förderlich waren. Und: Der Chefsessel in Sachen Stadtmarketing galt lange als Schleudersitz. Mittlerweile sitzen RMG und City-Kauf recht harmonisch in einem Boot und ziehen an einem Strang.