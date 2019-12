Verkehr : Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Ratingen (RP) Am vergangenen Dienstagnachmittag kam auf der Kaiserswerther Straße zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und mehreren leicht verletzten Personen. Was war passiert? Gegen 16.55 Uhr befuhr ein 56-jähriger Ratinger mit seinem schwarzen Skoda die Kaiserswerther Straße in Fahrtrichtung Innenstadt.

Vor der Einmündung zur Pempelfurtstraße übersah der Ratinger den verkehrsbedingt vor ihm haltenden grauen Fiat eines 27-jährigen Ratingers. Der 56-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat des 27-Jährigen in den vor ihm haltenden Ford einer 22-jährigen Ratingerin geschoben, die wiederum den vor ihm haltenden Renault eines 62-jährigen Ratingers beschädigte. Der Renault wurde ebenfalls nach vorne geschoben und beschädigte den vor ihm stehenden Audi einer 48-jährigen Euskirchenerin.