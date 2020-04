Gedanken : Auferstehen: Gottes Name steht für dieses Versprechen

Frank Wächtershäuser.

Das Bild stammt von Peter Six (1992). Es hing in einem Café in Brügge. Ich habe es gekauft, weil es mich an Joh.12,24 erinnerte: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.

Links das dunkle Oval erinnert mich an eine Mumie, das Rechteck an Sarg und Erde. Rechts daneben das gleiche Oval, die gleichen Kreuze. Doch es wirkt wie ein Gesicht: die staunenden Augen, die Ohren und die Kreuze jetzt als Nase und Mund. Wie ein Luftballon, schwebend und leicht, der zum Himmel steigt. Das Weizenkorn, das ist die Erde, fällt, um zu sterben – das ist Jesus. Karfreitag erzählt davon, wie weit die Liebe reicht. Jesus stirbt für uns. „Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird“. Er gibt sich hin für andere. Er bleibt ihnen treu. In Corona-Zeiten fallen mir viele Menschen auf, die sich für andere einsetzen. Sie nehmen Risiken auf sich, um anderen zu helfen. Aber ich denke auch an die Kinder und jungen Menschen, die viel weniger gefährdet sind, die aber für andere, die mehr gefährdet sind, die Beschränkungen mittragen. Vielleicht waren wir dem Geheimnis von Karfreitag lange nicht mehr so nahe wie in diesem Jahr.