Blauer See : Auf der Naturbühne geht's wieder rund

Petterson und Findus sind inzwischen ein eingespieltes Team. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Die Theatermacher von Theater Concept gehen in diesem Jahr mit „Pettersson und Findus“ auf der Naturbühne am Blauen See in die Verlängerung. Seit Samstag ist wieder Publikum da.