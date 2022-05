Auf der Suche nach einer Lehrstelle? : Es gibt noch freie Ausbildungsplätze

In der Schlüsselregion gibt es noch freie Ausbildungs- und Duale Studienplätze. Foto: Alexandra Roth

Heiligenhaus Mitgliedsunternehmen der Schlüsselregion freuen sich noch auf Bewerbungen für 2022. Vor allem Jugendliche mit Interesse an Technik und handwerklichem Geschick können auf dem Ausbildungsportal fündig werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Viele Firmen aus der Schlüsselregion haben für dieses Jahr noch Ausbildungsplätze und Praxisplätze für das Duale Studium zu vergeben. Auf ausbildung-schluesselregion.de gibt es alle Infos zu freien Stellen, Unternehmen und die Möglichkeit zur Express-Bewerbung.

In wenigen Wochen endet das Schuljahr, aber ein Vertrag für eine Ausbildung oder ein Duales Studium ist noch nicht unterschrieben? Dann lohnt sich ein Blick auf ausbildung-schluesselregion.de, das Ausbildungsportal der Schlüsselregion. Dort gibt es zurzeit noch 86 offene Ausbildungsstellen und 12 Praxisplätze für das Duale Studium bei Firmen und Hochschulen aus der Region, auf die sich Jugendliche bewerben können.

Egal, ob man seine Ausbildung lieber in einem kleinen Familienbetrieb oder in einem internationalen mittelständischen Unternehmen machen möchte – für jeden ist etwas dabei. Vor allem Jugendliche mit Interesse an Technik und handwerklichem Geschick können auf dem Ausbildungsportal fündig werden: Elektroniker für verschiedene Fachrichtungen, Industriemechaniker oder Werkzeugmechaniker werden noch gesucht. Aber auch Berufe in der IT und im kaufmännischen Bereich sind zu vergeben.

Wer studieren möchte und das in der Fachhochschule erlernte Wissen auch gleich im Betrieb in die Praxis umsetzen will, ist mit einem Dualen Studium gut beraten. Auch hierfür gibt es noch zahlreiche Angebote mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Wer vielleicht noch nicht weiß, wie es nach dem Schulabschluss weitergehen soll oder sich zwischen den Unternehmen nicht entscheiden kann, kann sich auf ausbildung-schluesselregion.de die Express-Bewerbung ansehen.

Dafür braucht es nur wenige Klicks. Als Erstes wählt man aus, ob man sich für eine Ausbildung oder ein Duales Studium im kaufmännischen, technischen oder IT-Bereich interessiert. Auch konkrete Wunschberufe können ausgewählt werden. Anschließend folgen nur noch einige Angaben zur eigenen Person sowie zum Schulbesuch inklusive der wichtigsten Noten.

Über den Verein Schlüsselregion wird jede Express-Bewerbung an Unternehmen oder Hochschulen aus der Region weitergeleitet, die dazu ein passendes Ausbildungsangebot haben. Und das Beste: Die Firmen nehmen dann den Kontakt zu den Jugendlichen auf, die in ihr Bewerberprofil passen. So kommt die Express-Bewerbung ganz ohne detaillierte Lebensläufe und aufwändige Anschreiben aus.

Auf ausbildung-schluesselregion.de gibt es neben den freien Stellen auch viele Bewerbungstipps sowie Infos rund um die Ausbildungsberufe und die Ausbildungsbetriebe.