Trickbetrug in Ratingen : Polizei warnt erneut vor falschen Wasserwerkern

Ratingen Bürger müssen sehr aufmerksam sein, wenn es an der Haustür klingelt. Man sollte bestimmte Tipps unbedingt beachten. Am Mittwochvormittag wurde ein 89-jähriger Opfer eines Trickbetrügers, der sich mit der Masche des falschen Wasserwerkers Zugang zur Wohnung des Seniors erschlichen hatte.

Trickbetrug ist ein weites Problemfeld für die Polizei . Die Täter haben immer wieder Erfolg – trotz umfangreicher Informationen in den Medien. Jetzt ist es erneut passiert, diesmal nicht in Ratingen . Aber die Vorgehensweise wirkt wie eine Schablone, die überall einsetzbar ist.

Das war geschehen: Gegen 11.30 Uhr hatte der Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses geklingelt. Er täuschte einem 89-jährigen Bewohner vor, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und gab an, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Arglos gewährte der Senior dem Mann Zutritt zu seiner Wohnung. Dieser nutzte einen unbeobachteten Moment, um einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Küche zu entwenden. Anschließend verließ der angebliche Wasserwerker die Wohnräume des Mannes in unbekannte Richtung.

Sie gaben vor, die Wohnung nach einem vermeintlichen Wasserschaden überprüfen zu müssen. Dreist: Die Männer forderten die Frau sogar auf, ihren Schmuck abzulegen, da dieser nicht mit dem möglicherweise verunreinigten Wasser in Kontakt kommen dürfe. Während einer der Männer mit der Seniorin im Bad am Wasserhahn stand, durchsuchten die beiden anderen die Wohnung.

Die Polizei warnt eindringlich: Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie einen Dienstausweis, doch Vorsicht: Selbst diese können gefälscht sein. Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt und vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.