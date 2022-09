Kontrolle in Rotlichtbetrieben : Polizei kontrolliert Sauna-Klubs

Ordnungsbhörden kontrollierten einen Sauna-Klub in Ratingen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Ratingen In der Nacht von Freitag auf Samstag führte der Kreis Mettmann einen Kontrolleinsatz in drei sogenannten Sauna-Klubs (Rotlichtbetrieben) in Erkrath, Velbert und Ratingen durch.

