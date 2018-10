ASC Ratingen West: Fitness für Älteree

Kreis Mettmann (RP) Mobility ist ein 60-minütiger Kurs, bei dem auf eine verbesserte Beweglichkeit hingearbeitet wird. Durch Elemente aus dem Yoga, dem aktiven und passiven, dynamischen und statischen Dehnen soll eine gesunde Abwechslung geschaffen werden.

Zusätzlich kommen diverse Hilfsmittel zum Einsatz wie Blackroll, Resistance Band, Handtücher, Therabänder, Gymnastikbälle. Auf die Teilnehmer wartet ein vielseitiges und ständig wechselndes Programm. Der Kurs startet am 6.11. um 9 Uhr im Bewegungszentrum des ASC, kostet 56 € und findet an 7 Dienstagen bis zu den Weihnachtsferien statt.

Gymnastik für Ältere bietet als weiterer neuer Kurs seinen Teilnehmern viel Abwechslung mit Übungen, die entweder in einem Zirkel oder als kleines Workout gestaltet werden. Der Kurs beginnt ebenfalls am 6.11. um 10 Uhr mit einem kleinen Warm Up, das dynamische und statische Bewegungselemente verbindet und das Herz-Kreislauf-System anregt. Zusätzliche Übungen zielen auf die Verbesserung von Bewegungsabläufen. Nach dem Aufwärmen werden unterschiedliche Übungen zur Rumpfstabilität durchgeführt. Anschließend wartet ein Workout auf die Teilnehmer mit leichten Bewegungsreihen. Das Cool down mit leichten Dehnübungen dient der Beweglichkeit und beendet die Stunde. Anmeldungen für die beiden Kurse nimmt die Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 474455 entgegen.