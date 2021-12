Weihnachtsmarkt in Ratingen : Geschenkideen aus aller Welt

Ratingen Weihnachtsmarkt im Bistro des Unverpacktladens bietet vom 13. bis 23. Dezember Artikel aus fairem Handel an. Artikel kommen aus Vietnam, Afrika, Indien, Nepal, Peru oder Südafrika.

() Viele Jahre lang konnten die Ratinger immer in der Adventszeit Kunsthandwerk aus dem fairen Handel auf dem Weihnachtsmarkt erhalten. Dieses Sortiment ist inzwischen „umgezogen“: Wie schon im vergangenen Jahr werden die fairen Produkte auch diesmal in den Tagen vor Weihnachten im Bistro des Unverpacktladens an der Lintorfer Straße 27-29 präsentiert, und zwar vom 13. bis 23. Dezember zu den regulären Laden-Öffnungszeiten.

„Da es bisher keinen festen Weltladen in Ratingen-Mitte gibt, richten wir regelmäßig einen Pop-Up-Weltladen im Local Unverpackt ein, der von den Kundinnen und Kunden auch immer sehr gut angenommen wird“, so Walter König, der sich bereits seit Jahrzehnten für den Fairen Handel in Ratingen starkmacht. Als ehemaliges Aufsichtsratsmitglied der Fair-Handels-Organisation „El Puente“ weiß er zu den Hintergründen der Produktion und den Wirkweisen des fairen Handels aus erster Hand so einiges zu berichten.