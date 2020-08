Unterschriftensammlung in Heiligenhaus : Artenschutz: Grüne engagieren sich

Die Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen soll erhalten werden. Foto: dpa/Sven Hoppe

Heiligenhaus (RP) In NRW verschwinden immer mehr Arten.Die Grünen in Heiligenhaus unterstützen eine Initiative der Umweltverbände BUND, NABU und LNU NRW, die die Landesregierung zum Handeln auffordert, und beteiligen sich aktiv an der Unterschriftensammlung.

Kai-Arndt Doth, Sprecher des Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen, erklärt: „Wir begrüßen die Volksinitiative für den Erhalt der Artenvielfalt in NRW. Artenschutz fängt bei uns vor der Haustür in Heiligenhaus an. Wir müssen jetzt aktiv werden. Gegen das Zubetonieren unserer Natur und für mehr Artenvielfalt.“