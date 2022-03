Kultur in Ratingen : Ares Trio bietet in der Wasserburg einen spannungsreichen Vortrag

Ares Trio bietet in der Wasserburg einen spannungsreichen Vortrag

Kultur in Ratingen

Der Cellist Matthias Balzat kehrte mit dem Ares Trio in die Wasserburg zurück. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Mit einem Programm voller Akzente war das Ares Trio zu Gast bei der Kulturstiftung auf der Wasserburg. Der Cellist Matthias Balzat glänzte dort bereits im vergangenen Sommer, nun kehrte er mit der Geigerin Carlotta Malquori und dem Pianisten Andrea D´Amato zurück.

Mit einem furiosen Werk des Armeniers Babadjianian stürzte das Klaviertrio das Publikum ohne Vorwarnung in eine gewaltige Klangfülle, packend gespielt vom ersten Ton, mit einem ergreifenden Andante im zweiten Satz. Danach präsentierten sich die drei jeweils solistisch.

D´Amato am Flügel mit Scriabins Sonate Nr. 4, nach gefühlvollem, fast kontemplativem Andante sich steigernd zum triumphalen Forte mit bewundernswerter Brillanz. Intensiv sein Zusammenspiel mit Balzat in „Fratres“ von Arvo Pärt, eine meditative Reise in die Welt der sphärischen Harmonien, hingebungsvoll danach der Vortrag von Massenets „Thais“ von Carlotta Malquori mit singender Violine.