Die Zahlen für den Monat Mai Arbeitsmarkt in Ratingen trotzt schwächelnder Konjunktur

Allerdings bleibt die schwache Konjunktur am Arbeitsmarkt spürbar, denn im Mai ist auch die Zahl der Neueinstellungen etwas zurückgegangen. Gut qualifizierte Fachkräfte werden aber gleichzeitig dringend gesucht. Alleine im Kreis Mettmann gibt es deutlich über 3000 offene Stellenangebote, von denen sich über 80 Prozent an Fachkräfte richten. Aus diesem Grund ist das Thema Qualifizierung eines der Schwerpunktthemen. Die Agentur für Arbeit unterstützt nicht nur Arbeitssuchende, sondern auch Beschäftigte dabei, sich beruflich weiterzuentwickeln. „Neben unserer umfassenden Beratung rund um die Themen Ausbildung, Weiterbildung und Karrieremöglichkeiten bieten wir auch regelmäßige Informationsveranstaltungen an“, so Karl Tymister weiter.