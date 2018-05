Ratingen/Mettmann : Arbeitsagentur hat einen neuen Geschäftsführer

Ratingen/Mettmann Karl Tymister ist seit dem 1. April neuer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Mettmann. Nachdem der in Hilden wohnhafte Karl Tymister bereits vier Jahre in der operativen Leitung der Agentur für Arbeit in Köln tätig war, leitete er in den letzten fünf Jahren die Gelsenkirchener Agentur. "Nun kann ich in meinem Heimatkreis tätig sein und freue mich auf die Zusammenarbeit", sagt Tymister. Zu seinem Antritt traf sich Tymister jetzt mit Mettmanns Bürgermeister Thomas Dinkelmann, der ihn damit offiziell in der Kreisstadt willkommen hieß.

Ziel des Gesprächs war neben der persönlichen Vorstellung auch ein allgemeiner Informationsaustausch. Tymister und Dinkelmann sprachen unter anderem über den abschließenden Straßenausbau des Gewerbegebiets Neanderpark sowie die Parkplatzsituation. So berichtete der Bürgermeister, dass die Stadt zusammen mit der Christlich-Freikirchlichen Gemeinde eine Lösung gefunden hat, um rund 40 zusätzliche Parkplätze auf der Straße "Auf dem Hüls" für die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit zu schaffen.

(arue)