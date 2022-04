Wer verdient was in Ratingen? : Höseler verdienen am besten

Rund 64,6 Prozent der Höseler und Eggerscheidter verdienen mehr als 4.000 Euro brutto monatlich – so die Statistik. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit geben Einblick in die Einkommenssituation der Ratinger. Der Anteil der Gutverdienenden ist in Hösel und Eggerscheidt überdurchschnittlich hoch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

) Was verdienen eigentlich die Ratinger? Dieser Frage ist die Bundesagentur für Arbeit nachgegangen und hat die Einkommenssituation der Bürger unter die Lupe genommen. Herausgekommen sind Zahlen, die bis in die Stadtteile nachverfolgt werden können.

Wer wurde erfasst? In die Statistik flossen sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte ein. Auszubildende oder Arbeitnehmer, für die Sonderregelungen gelten, werden nicht erfasst. Für Ratingen bedeutet das: Die Daten von 22.189 Beschäftigten flossen in die Statistik mit ein. Alle Zahlen stammen aus dem Jahr 2020 und wurden erst jetzt ausgewertet und veröffentlicht. Auswirkungen der Pandemie, wie Kurzarbeitergeld, Corona-Zulagen oder auch der Verzicht auf Gehaltserhöhungen, wirken sich nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit nur moderat aus.

Info Ratinger Einkommen über Landesdurchschnitt Das errechnete Mittel aller Einkommen in Nordrhein-Westfalen liegt bei 3.086 Euro brutto monatlich. Der Wert auf Bundesebene mit 2.969 Euro brutto im Monat noch darunter. Mit einem errechneten Mittel von 3883 Euro liegen die Ratinger also deutlich über dem Bundes- und Landesdurchschnitt. Etwa die Hälfte der Arbeitnehmer aus Ratingen verdiente mehr als 3883 Euro brutto monatlich, die andere Häfte lag darunter.

Was wurde erfasst? Grundlage für die Berechnungen waren die Bruttoarbeitsentgelte bis zur Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung. Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze (6.900 Euro im Jahr 2020) wurden nicht berücksichtigt. Somit umfasst die Statistik etwa zwei Drittel aller Ratinger Beschäftigten. Die wiederum werden in zwei Gruppen geteilt: Eine, deren Einkommen über dem errechneten Zentralwert (Median, 3.883 Euro in Ratingen) liegt, die andere darunter.

Wo leben die Besserverdiener? Der Bereich Hösel/ Eggerscheidt sticht als Wohnort mit den höchsten Einkommen deutlich heraus. Mit 5.119 Euro liegen die Gehälter dort 31,8 Prozent über dem für Ratingen errechneten Mittelwert. In Homberg, Schwarzbach und Breitscheid liegen die Einkommen mit durchschnittlich 4.389 immer noch 13 Prozent über dem Mittelwert.

Wo sind die Einkommen am niedrigsten? Für die Statistik wurde der Stadtteil West in Nord (Hochhäuser und Geschossbau) und Süd (Einfamilien- und Reihenhäuser) aufgeteilt. Mit einem monatlichen, durchschnittlichen Bruttoentgelt von 2883 Euro verdienen die Bewohner des Stadtteils West Nord am wenigsten.

Wo stiegen die Gehälter? Schon im Jahr 2015 ermittelte die Bundesagentur für Arbeit die höchsten Gehälter in Hösel/ Eggerscheidt. Mit rund sechs Prozent gab es hier allerdings auch den geringsten Anstieg der Einkommen in den vergangenen Jahren. In Breitscheid dagegen haben die Arbeitnehmer bis zu 11.3 Prozent mehr in der Tasche, gefolgt vom Stadtzentrum mit 10,3 Prozent. Immer noch 9,8 beziehungsweise 9,5 Prozent mehr gab es für die Beschäftigten in Tiefenbroich und West Nord. Die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Gehalt vergrößerte sich in den letzten fünf Jahren von 2.206 auf 2.236 Euro.

Wer muss mit Niedriglohn auskommen? Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat den Begriff Niedriglohn definiert: Liegt der Bruttolohn unterhalb von zwei Dritteln des nationalen Mittelwerts, wird er als Niedriglohn bezeichnet. Im Jahr 2020 lag die bundeseinheitliche Niedriglohnschwelle bei 2.284 Euro brutto im Monat. 13,7 Prozent der Ratinger Vollzeitbeschäftigten lag mit ihrem Einkommen unter diesem Wert. 27,1 Prozent von ihnen leben in West Nord, 16,6 Prozent in Tiefenbroich und 15,5 Prozent im Stadtzentrum.