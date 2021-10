Mehr Glasfaser in Ratinger Stadtteilen : Interaktive Karte zeigt Glasfaserausbau

Ratingen Für jede einzelne Straße und für jedes einzelne Haus in Ratingen zeigt die Karte auf, ob dort ein Glasfaseranschluss möglich ist. Man muss nur lange genug zoomen, dann werden es immer mehr Punkte, insgesamt rund 18.000.

(RP/kle) Mit großen Schritten wird zurzeit Lintorf ans Gigabit-Internet angeschlossen. Schneller als geplant verlegt dort die Kommitt-Ratingen GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Stadtwerke Ratingen, flächendeckend Glasfaserkabel.

Weite Teile Ratingens sind bereits erschlossen, was man jetzt besonders gut auf einer interaktiven Karte feststellen kann, die der städtische Geoinformationsdienst des Amtes für Digitalisierung und Informationstechnologie gerade erstellt hat.

Info Lintorf: Probleme mit dem Internet Kritik: Seitdem die Kommit in Lintorf mit Erdarbeiten begonnen habe, gebe es Internet-Probleme, sagen Anwohner, so im Bereich Duisburger Straße, Scheidter Bruch und Wedauer Straße.

Für jede einzelne Straße und für jedes einzelne Haus in Ratingen zeigt die Karte auf, ob dort ein Glasfaseranschluss möglich ist. Man muss nur lange genug zoomen, dann werden es immer mehr Punkte, insgesamt rund 18.000, grüne, gelbe und blaue. Grün bedeutet, Glasfaser ist verfügbar, bei Gelb ist der Ausbau im Gange, bei Blau in Planung. Der Ratinger Stadtplan ist stark grün eingefärbt, mehr als 14.000 Punkte signalisieren bereits den möglichen Glasfaseranschluss, weil die Kabel mindestens schon in der Straße vor dem Grundstück oder sogar im Haus liegen.

In den nächsten Monaten werden weitere Bereiche in Lintorf von Gelb zu Grün wechseln. Denn die Karte wird im Vier-Wochen-Rhythmus aktualisiert. Im nächsten Jahr rücken die Tiefbauer dann in Homberg an.

Bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022/23 am 5. Oktober sagte Bürgermeister (BM) Klaus Pesch: „Die Entscheidung vor mehr als zehn Jahren, den Glasfaserausbau in Ratingen über eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke selbst in die Hand zu nehmen, war eine der besten und zukunftsträchtigsten Investitionsentscheidungen in der jüngeren Ratinger Geschichte.“ Kommitt-Geschäftsführer Stefan Hermes betonte erfreut, dass der dadurch gewonnene technologische Fortschritt nun auf einer interaktiven Karte plastisch sichtbar sei.

Die Glasfaserkarte ist das jüngste Produkt des städtischen Geoinformationsdienstes und steht in Verbindung mit der Umsetzung der Strategie Ratingen.digital2025plus (die RP berichtete).

Zu finden ist die Glasfaserkarte auf der Website bei den Online-Diensten – neben dem Baumkataster, der Street Art Map und weiteren digitalen Kartendiensten, die so unterschiedliche Bereiche wie Bebauungspläne, Sehenswürdigkeiten oder die städtischen Klimaaktivitäten darstellen. Direkt kann man die Glasfaserkarte unter https://www.stadt-ratingen.de/gigabit-atlas.php ansteuern.