Neues Projekt Arbeiten an Pumptrack-Anlage in Ratingen West haben begonnen

Jugendliche aus West hatten sich den Pumptrack gewünscht. Und da es in Ratingen gute Tradition ist, dass Kinder und Jugendliche an der Planung von Spielplätzen jeder Art beteiligt werden, wurde die Idee in der Stadtverwaltung gern aufgegriffen. Der Förderantrag beim Land fand bei der Genehmigungsbehörde so viel Anklang, dass die damals amtierende Regierungspräsidentin persönlich vorbeischaute, um den Förderbescheid zu übergeben.