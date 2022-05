Ratinger Stadion : Startschuss für die neue Stadionbahn

Vertreter der Stadt, Planer und Mitarbeiter der Baufirma schauten sich den Beginn der Arbeiten im Stadion an. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Der neue blaue Belag ist das Herz der Maßnahme und soll den Sport weiter aufwerten. Dabei geht es auch um das Mehrkampf-Meeting, das zu den wichtigsten dieser Art in der Welt gehört. Kosten: rund 1,6 Millionen Euro.

Nun geht es los. Der Startschuss fürs große Projekt ist gefallen. Die umfangreichen Arbeiten für die Modernisierung der leichtathletischen Anlagen im Stadion haben jetzt begonnen. Bis Ende des Jahres werden die alten und maroden Tartanböden ausgetauscht, die gesamte Wettkampfinfrastruktur wird auf ein Niveau gebracht, das höchsten internationalen Ansprüchen gerecht werden soll. „Von diesem hohen Standard profitieren nicht nur die Weltklasse-Siebenkämpferinnen und -Zehnkämpfer, die wir hier jedes Jahr in Ratingen zu Gast haben, sondern natürlich auch unsere Schulen und Sportvereine“, betonte der Erste Beigeordnete und Sportdezernent Patrick Anders.

Alle leichtathletischen Wettkampfanlagen im Stadion werden erneuert, von den Sprunggruben über die Diskuswurfanlage bis hin zum Kugelstoßring. Zusätzlich werden die Entwässerungseinrichtungen und die Infrastruktur für die TV-Übertragung auf den neuesten Stand gebracht. Das Herz der Maßnahme ist jedoch der neue Belag für die Laufbahnen und sonstigen Wettkampfsegmente (Anlauf für Weit-, Hoch- und Stabhochsprung sowie Speerwurf). „Mit ihrer blauen Farbe wird die neue Bahn ein echter Hingucker sein“, sagte der Beigeordnete Prof. Dr. Bert Wagener, „aber noch wichtiger ist natürlich ihre funktionale Qualität. Der Belag zeichnet sich durch eine gleichbleibende Elastizität über den gesamten Lebenszyklus aus.“ Das Amt für Kommunale Dienste aus Wageners Dezernat ist für den Sportstättenbau zuständig und führt auch diese Baumaßnahme durch.

Info Video zur 25. Ausgabe Präsenz: Das Mehrkampf-Meeting im Ratinger Stadion sorgt für eine große Medienpräsenz. So berichten ARD und ZDF regelmäßig von den Wettbewerben, die für die Athleten beste Bedingungen bieten. Zur 25. Ausgabe des Meetings gab es als Dankeschön ein Athleten-Video.

Die Stadt Ratingen investiert rund 1,63 Millionen Euro in die neue Anlage. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Ende dieses Jahres fertiggestellt. Bei dem Belag handelt es sich um einen bestens für Wettkämpfe geeigneten dreischichtigen Belag Typ E, der besonders robust ist und sich durch eine geringe Energieabsorption auszeichnet. Diese Eigenschaft lässt schnellere Zeiten zu, was für ein Stadion, in dem eines der besten Mehrkampf-Meetings der Welt stattfindet, von großer Bedeutung ist.

Ein Teil der höheren Kosten (der Rat musste noch einmal nachjustieren) resultiert aus dem speziellen Farbkonzept: Die Laufbahn wird blau, was die hervorgehobene Stellung dieser Wettkampfstätte stark unterstreichen soll. Das Sanierungskonzept wurde in Abstimmung mit den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) erarbeitet. Schließlich wurde die Maßnahme aber auch allein dadurch teurer, dass die Preise seit der ersten Kalkulation gestiegen sind. Die Erneuerung soll auf jeden Fall in diesem Jahr realisiert werden, da sich 2022 ein seltenes Zeitfenster bietet: Anders als bisher fand das Mehrkampf-Meeting nicht erst Ende Juni, sondern schon Anfang Mai statt. Unmittelbar danach sollten die umfangreichen Arbeiten beginnen.