Ratingen : Kolleg kümmert sich um Schutz der Ozeane

Ratingen Das Ratinger Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg ist nun Teil eines europaweiten Netzwerks.

(RP) 2021 haben die Vereinten Nationen die Dekade der Ozeanforschung gestartet. 71 Prozent der Erdoberfläche sind durch Ozeane bedeckt. Sie bilden eine wichtige Lebensgrundlage für mehr als drei Milliarden Menschen und spielen in vielen Sektoren eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Zur Erfüllung der Ziele der Agenda 2030 zur nachhaltigen Entwicklung strebt die EU im Rahmen des Green Deals die Entwicklung einer nachhaltigen blauen Wirtschaft in der EU an. Um die damit verbundenen Ziele zu erreichen, startete die Europäische Kommission EU4Ocean: ein Netzwerk, das europäische Gruppen und Organisationen zusammenbringen soll, um einen aktiven Schutz für die Ozeane zu entwickeln.