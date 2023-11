Heiligenhaus Museumsfreunde schaffen Ordnung

„Ich komme beruflich von der Industrie her, also weiß ich, was eine Inventur ist“, sagt Detlef Gerull mit leichtem Augenzwinkern. Denn alle Berufserfahrung schließt Überraschungen nicht aus, wenn eine solche Inventur im Museum Abtsküche abläuft. Hier haben sich ehrenamtliche Helfer und Geschichtsvereins-Mitglieder daran gemacht, die Bestände zu katalogisieren. Für Vereinschef Reinhard Schulze Neuhoff steht schon jetzt fest: „Das wird uns über Jahre beschäftigen.“