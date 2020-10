Ratingen : Bürgermeister: Kontakte auf Minimum reduzieren

Ratingen Der Kreis Mettmann hat in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten die Corona-Schutzverordnung des Landes durch eine Allgemeinverfügung, die am 24. Oktober in Kraft tritt, ergänzt.

Der Kreis Mettmann hat unterdessen in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten die Corona-Schutzverordnung des Landes durch eine Allgemeinverfügung, die am 24. Oktober in Kraft tritt, ergänzt: 1. Für den Aufenthalt in öffentlichen Gebäuden gilt in den Bewegungs- und Verkehrsbereichen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. 2. Zudem ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in der Fußgängerzone in der Stadt Hilden werktags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr verpflichtend. 3. An Festen (Veranstaltungen mit vornehmlich geselligem Charakter) aus einem herausragenden Anlass im Sinne des § 13 Abs. 5 CoronaSchVO dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen. Sie sind ab dem 28. Oktober mindestens drei Werktage vor dem Termin schriftlich bei den örtlichen Ordnungsbehörden anzumelden. Der Anmeldung muss eine Liste der voraussichtlich teilnehmenden Personen (Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail) beiliegen. Die örtlichen Ordnungsbehörden werden die Angaben überprüfen und erforderlichenfalls die Veranstaltungen untersagen. Eine entsprechende Beachtung dieser Regelungen für den privaten Raum (eigene Wohnung einschließlich Nebengebäuden, Garten und Grundstück) werde dringend empfohlen.