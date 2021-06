Ratingen : Apotheken bereiten digitalen Impfpass vor

Ratingen Apotheken in Nordrhein-Westfalen bereiten sich auf die Digitalisierung des Impfnachweises vor. Ein QR-Code ersetzt dann den gelben Impfpass. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren.

Zahlreiche Apotheken werden ab Montag, 14. Juni, für Bürger, die bereits eine Corona-Impfung erhalten haben, einen digitalen Impfnachweis ausstellen. Apotheken, die diese Leistung bereits anbieten können, findet man ab kommender Woche im Internet. Die Apothekerverbände in Nordrhein-Westfalen bitten aber um Geduld und weisen darauf hin, dass einige Apotheken das erst zu einem späteren Zeitpunkt anbieten können. „Wir bitten die Bürger, nicht gleich am Montag die Apotheken zu stürmen. Erneut müssen Apotheken im Zuge der Pandemiebewältigung neben ihrer Hauptaufgabe der Arzneimittelversorgung eine neue Aufgabe sehr kurzfristig übernehmen. Gerade in Bezug auf das digitale Impfzertifikat weisen wir darauf hin, dass der analoge gelbe Impfausweis weiterhin seine Gültigkeit behält“, erklären die Apothekerverbände und -kammern in NRW. Neben dem Corona-Impfnachweis müssen Bürger ihren Personalausweis in der Apotheke dabeihaben. In der Apotheke werden zunächst Daten wie Namen, Geburtsdatum, Impfdatum und Impfstoff eingegeben. Unmittelbar werden die Daten dem Robert-Koch-Institut übermittelt und das digitale Impfzertifikat in Form eines QR-Codes generiert. Dieser kann eingescannt oder ausgedruckt werden.