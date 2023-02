Ärger für Ratinger Anwohner Kampf für mehr Lärmschutz an der A3

Die massiven Ausbaupläne für die Raststätte Hösel an der A3 sind ein politischer Dauerbrenner und ein zentrales Thema in den Stadtteilen Hösel und Eggerscheidt. Und der Gesprächsbedarf nach der Bürgerinformationsveranstaltung der Deges zu den Plänen war wirklich groß. Bei allen Anwesenden war der Eindruck entstanden, dass die geplante Erweiterung einen deutlichen Einschnitt in die reinen Wohnorte Hösel und Eggerscheidt bedeuten wird. Viele Fragen blieben offen.